Paragone attacca la Gruber | Non parla di Lotti Ma non si accorge che ne

(Di sabato 15 giugno 2019) Gianluigitorna a scagliarsi contro Lilli. Mentre andava in onda la puntata di Otto e mezzo, il senatore dei Cinque Stelle si è collegato in diretta su Facebook con un unico obiettivo dichiarato: dimostrare come nel giorno della bufera che ha coinvolto il Pd e Lucail talk di La7 si occupasse di tutt’altro.In effetti, ospite dellaera il Capitano Ultimo con tanto di titolo in sovrimpressione – ‘Fermate il Capitano Ultimo’ – che sembrava indirizzare la discussione verso una determinata direzione. Ma l’apparenza inganna e, soprattutto, può cogliere in fallo chi comeha deciso di commentare la puntata mantenendo per tutto il tempo il volume azzerato.la: "Nondi". Ma non siche ne stava discutendo pubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2019 03:34.

