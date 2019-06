MotoGP | GP Catalogna 2019 | Dovizioso e Valentino Rossi vogliono stupire nelle qualifiche

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Il weekend del GP di, settima prova del Mondialedi, entra nel vivo. Dopo le prove libere del venerdì, importanti per andare a definire gli assetti sulle moto in vista delledi oggi e della gara di domani, piloti e team dovranno concentrarsi per massimizzare la prestazione della propria moto, cercando di esprimere il potenziale al 100%. Una giornata attesa nella quale sia Andreae siapossono essere tra i protagonisti. Il ducatista, ieri, ha avuto le risposte che cercava dalla GP19. Alla vigilia si temeva che la Rossa potesse soffrire in curva per via delle croniche criticità in percorrenza. La “creatura” di Borgo Panigale, invece, specie nei momenti in cui la pista aveva maggior grip, ha messo in mostra una grande velocità., infatti, è stato molto costante nei long run ed altrettantosimulazioni del ...

zazoomnews : MotoGP oggi GP Catalogna 2019: orari FP3 e qualifiche programma come vederle in tv su Sky e TV8 - #MotoGP… - Interista100 : MOTORI MOTOCICLISMO MOTOGP MONDIALE 7.Catalogna FP2 - zazoomnews : Johann Zarco MotoGP GP Catalogna 2019: “False le notizie circa il mio passaggio in Superbike” - #Johann #Zarco… -