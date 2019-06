Ssn e sostenibilità | perchè i fondi sanitari possono fare la differenza

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si parla da giorni di sostenibilità del Ssn da un lato e del ricorso dei cittadini a spese private per la salute dall’altra. È proprio di qualche giorno fa il Rapporto Rbm-Censis, secondo il quale lo scorso anno la spesaa privata è lievitata a 37,3 miliardi, con un incremento – in termini reali – del 7,2% rispetto al 2014.Parallelamente, assistiamo da qualche tempo anche a un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori sul ruolo che ie devono rivestire all’interno del panorama complessivo della sanità italiana. Il dubbio che molti hanno è se questi siano in contrasto o in concorrenza con il sistema della sanità pubblica, o se in qualche modo interferiscano sul suo corretto funzionamento.A fronte di indagini compiute anche attraverso un osservatorio dedicato, mi sento di affermare che i ...

