Paolo Bonolis compie gli anni: la dedica commovente di Sonia Bruganelli su Instagram (Di venerdì 14 giugno 2019) Paolo Bonolis compie 58 anni e gli auguri più belli arrivano dalla moglie Sonia Bruganelli.L’ex modella e imprenditrice ha condiviso su Instagram un messaggio romantico dedicato al marito. Grintosa e tostissima, Sonia è una star di Instagram dove condivide gli scatti che raccontano le sue giornate, fra shopping e casting dietro le quinte delle trasmissioni più famose di Canale Cinque.



Spesso al centro di gossip che la vogliono in crisi con il conduttore e bersagliata dagli haters, la Bruganelli non si lascia mai abbattere e sui social sfodera un’ironia tagliente, ma diventa dolcissima quando si tratta di parlare del suo Paolo, l’uomo che oltre vent’anni fa le rubò il cuore.



Era il 1997 quando Sonia incontrò per la prima volta il conduttore. All'epoca Bonolis era all'apice del successo, reduce dalla fine della storia con Laura Freddi e preceduto dalla sua fama di playboy. Lei aveva solo 23 anni ed era una star di Grand Hotel, mentre lui, 36 anni, era il single più corteggiato della tv. Fu un colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati. Prima le nozze nel 2002, poi la nascita dei tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Un amore che nemmeno i pettegolezzi – che li descrivono spesso in crisi – e la latitanza di Bonolis dai social sono riusciti a scalfire. Per questo a scrivere la dedica più commovente in occasione del 58esimo compleanno del conduttore è stata proprio Sonia.



“Auguri grande uomo – ha scritto pubblicando un video divertente del marito su Instagram -. Un volto in un mondo di maschere. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. Il più bravo conduttore televisivo che conosca – ha aggiunto – e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “solitudine”. Auguri Paolo”.