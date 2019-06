optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Arriva finalmenteinl'aggiornamento tanto invocato dagli utenti che hanno acquistato un. Si tratta di un device di fascia medio-bassa ed il fatto che si passerà direttamente ad9.1 non poteva non fare rumore in Europa. Dopo le notizie preliminari che abbiamo condiviso nella giornata di ieri sulle nostre pagine, dunque, tocca fare uno step in più e segnalare il fatto che oggi 14 giugno stiano giungendo alcune segnalazionidal nostro Paese. Per chi non lo sapesse, si tratta della patch B117, con un peso superiore ai 3 GB e con la reale prospettiva di rivoluzionare il modo in cui siamo soliti utilizzare lo stesso. Occhio alle modalità con le quali potrete procedere con il download dell’aggiornamento, in quanto pare si stia verificando il medesimo caso di un altro smartphone Android molto popolare qui da noi, vale a dire Huawei P20 ...

GioPao9 : Irrompe anche in Italia EMUI 9.1 per #Honor9Lite: consigli per scaricare subito l'aggiornamento - OptiMagazine : Irrompe anche in Italia EMUI 9.1 per Honor 9 Lite: consigli per scaricare subito l'aggiornamento…