Venezuela Maduro e catastrofe umanitaria

L’opposizione Venezuelana sta trattando con Maduro : I rappresentanti dei due schieramenti – quello di Guaidó e quello di Maduro – sono in Norvegia per provare a risolvere la crisi: e per Guaidó è una mezza sconfitta

Venezuela - Maduro : incontri Oslo positivi : 6.26 Gli incontri con l'opposizione a Oslo, in Norvegia, per costruire "una agenda di pace per il Paese" sono iniziati "con il piede giusto per avanzare in un clima di armonia". Lo ha dichiarato il presidente Venezuelano, Maduro, alla tv di Stato Vtv. "La nostra delegazione torna con buone notizie", ha detto Maduro. "Non dico di più perché in questa prima fase di interlocuzione ci siamo impegnati a non diredi più. Noi rispettiamo le regole del ...

Venezuela - lettera premier Conte a Guaidò/ Leader opposizione denuncia minacce Maduro : Caos Venezuela, lettera di Conte a Guaidò: 'Italia vicina a vostre sofferenze'. Autoproclamato presidente minacciato da Nicolas Maduro.

CAOS Venezuela/ La scelta di Conte aiuta "l'inferno" di Maduro : Aumenta il numero di deputati VENEZUELAni in cerca di rifugio nelle ambasciate straniere. E Conte ha ribadito che l'Italia non riconosce Guaidó

Venezuela - Guaidò accusa Maduro : "E' terrorismo di Stato" : ... Edgar Zambrano, da parte della polizia politica che lo ha portato via "con una gru" mentre si trovava "a bordo della sua auto"."Quale è l'unico strumento che il governo Maduro ha utilizzato negli ...

Maduro : libereremo il Venezuela dal dollaro - : Di fatto, nel giro degli ultimi mesi, è avvenuta la dollarizzazione dell'economia Venezuelana. A partire dal momento della legalizzazione ufficiale della circolazione delle valute estere i dollari ...

01 : 12 | Venezuela - Maduro espelle 55 militari dall'esercito per rivolta : 09.05.2019 - Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha espulso dai ranghi della Forza armata nazionale bolivariana 55 militari, fra cui Manuel Cristopher Figuera, ex capo dei servizi di intelligence. L'accusa è di partecipazione nella fallita rivolta del 30 aprile scorso. Fra gli ufficiali espulsi e degradati c'è anche il tenente colonnello della Guardia nazionale, Ilich Sánchez, responsabile del comando che garantisce protezione ...

Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale Venezuelano - come premio per aver tolto il suo sostegno a Maduro : Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano, come premio per aver tolto il suo sostegno al governo di Nicolás Maduro, in un tentativo di incoraggiare altri militari a passare dalla parte del leader dell’opposizione Juan Guaidó.

CAOS Venezuela/ Guaidó e il treno perso dall'Italia per il dopo Maduro : In VENEZUELA il regime di Maduro resiste, ma è sempre più in crisi. Guaidó è stato intervistato da Repubblica e ha rivolto un nuovo appello a Mattarella

Perché buona parte dell'esercito del Venezuela continua a sostenere Maduro : “El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela” è il titolo di un rapporto che è uscito il 22 luglio 2018, a cura della ong Control Ciudadano. È un documento che può essere utile rileggere, per spiegare Perché gli alti gradi delle Forze Armate restano fedeli a Maduro, malgra

CAOS Venezuela/ Jean : il golpe di Trump è fallito - Maduro ha comprato i militari : Dopo aver tentato il golpe, gli Stati Uniti pensano all'intervento militare in VENEZUELA, ma non direttamente. Cosa faranno Russia e Cina?

Venezuela : tra Guaidò e Maduro arriva la telefonata Trump-Putin : The Donald ci ripensa. Abbassa i toni muscolari, stoppa, almeno per il momento, i suoi “falchi” e prova ad evitare che la crisi Venezuelana sia il campo di battaglia per una nuova Guerra fredda con Mosca. Donald Trump ha parlato per oltre un’ora con Vladimir Putin di Venezuela e Corea del nord, chiedendo al leader del Cremlino di fare pressione su Pyonyang per la denuclearizzazione. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo ...

Caos Venezuela : 5 morti - Maduro resiste - ordine di arresto per Lopez. Guaidó : 3 giorni mobilitazione : La condizione di "ospite" nell'ambasciata "implica naturalmente una limitazione nella sua attività politica", ha aggiunto il ministro dicendosi "fiducioso" che a queste condizioni il Venezuela ...