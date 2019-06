inmeteo

(Di giovedì 13 giugno 2019) Duesono innell'area deldi, nella parte orientale della Penisola arabica. Secondo quanto si apprende da più fonti le due, la Altair, battente bandiera delle...

Italia_Notizie : Oman, petroliere in fiamme dopo attacco: sale la tensione nel Golfo - InMeteo : NEWS: Petroliere in fiamme nel Golfo di Oman: si teme disastro ambientale - MassZito : RT @agambella: Report di due petroliere danneggiate nel Golfo dell'Oman, di cui una in fiamme. Equipaggi evacuati. Allarme lanciato da Iran… -