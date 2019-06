Keanu Reeves e le conseguenze dell' eccesso di #metoo

Cyberpunk 2077 : appare una petizione online per far doppiare Keanu Reeves a Luca Ward - l'attore intanto stuzzica i fan con Splinter Cell : Forse la parte più seguita dai fan di Cyberpunk 2077 non è l'annuncio della data di uscita, ma il fatto che Keanu Reeves sia tra i protagonisti del gioco.Come ben sappiamo l'attore ha fatto il suo ingresso sul palco dell'E3 mandando in visibilio i fan. Tuttavia il suo annuncio ha influenzato anche i fan italiani che hanno chiesto a gran voce di far doppiare l'attore al doppiatore italiano Luca Ward.Sulla sua pagina Facebook Ward ha dichiarato: ...

Cyberpunk 2077 : il ragazzo che ha gridato "sei mozzafiato" a Keanu Reeves ha respinto l'offerta di una copia del gioco in favore di un aiuto per un ospedale pediatrico : Vi ricordate quel ragazzo che durante l'apparizione di Keanu Reeves all'E3 gli ha urlato "sei mozzafiato"? Ebbene, quella dichiarazione come avevamo riportato qualche giorno fa, gli è costata una Collector's Edition gentilmente offerta da CD Projekt RED.Ma, come scritto da Dualshockers, Peter Sark ha respinto gentilmente l'offerta chiedendo invece agli sviluppatori di fare una donazione ad un'associazione benefica per bambini attraverso Gamers ...

Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves è rimasto spiazzato dal calore del pubblico durante la sua apparizione all'E3 : I piani per la star di John Wick 3, Keanu Reeves, di fare un'apparizione durante l'E3 erano segreti. Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato a Variety che un rimpiazzo avrebbe dato le battute durante le prove ed è stato usato un nome in codice per riferirsi all'attore in modo che non trapelasse nulla.La prima volta in cui ha messo piede al Microsoft Theater è stata proprio il giorno della sua apparizione a sorpresa sul palco dell'E3. "Stavo ...

47 Ronin streaming - trama - curiosità film con Keanu Reeves stasera in tv : 47 Ronin è il film stasera in tv giovedì 13 giugno 2019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’azione, che si ispira a una storia vera, vede come protagonista Keanu Reeves per la regia di Carl Rinsch. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV 47 Ronin streaming 47 Ronin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari ...

47 Ronin - trama - cast e curiosità del film con Keanu Reeves : In un mix di fantasy e di epica medievale il film 47 Ronin con Keanu Reeves: in onda su Italia 1 mercoledì 15 novembre alle 21,20 la pellicola del 2013 è diretta da Carl Rinsch e la sceneggiatura di Chris Morgan. Tratto da un episodio storico realmente avvenuto nel diciottesimo secolo la pellicola merita per MyMovies un 2,2 su 5, anche per TvZap raggiunge la sufficienza. 47 Ronin, la trama e il cast Dal più tramandato racconto proveniente ...

Keanu Reeves è il re dei selfie garbati con i fan : Inarrestabile killer sullo schermo, incarnazione della quintessenza del perfetto gentiluomo nella realtà: tutto questo è Keanu Reeves. L’interprete del fortunato franchise John Wick, pur essendo estremamente riservato, continua a far parlare di sé. Tutti elogi e complimenti, si intende, oggi anche grazie a un nuovo dettaglio particolare: quando l’attore posa per una foto con le fan, non le tocca mai. A dare risalto a ...

Giancarlo Giannini fece piangere Keanu Reeves : 25 anni fa Giancarlo Giannini dovette fare con Keanu Reeves un esercizio di immedesimazione che portò il giovane attore ad immedesimarsi a tal punto nel ruolo da scoppiare a piangere e ricomparire sul set solo il giorno dopo. L'attore italiano ha raccontato in una intervista a “Il Corriere della Sera” che 25 anni fa, sul set de "Il profumo del mosto selvatico”, gli fu chiesto dal regista di immedesimarsi completamente con il suo ...

Cyberpunk 2077 : il personaggio interpretato da Keanu Reeves sarà letteralmente nella nostra testa : Durante il trailer E3 di Cyberpunk 2077 abbiamo visto Keanu Reeves apparire come Johnny Silverhand, un personaggio iconico del gioco da tavolo Cyberpunk 2020, su cui si basa il titolo di CD Projekt Red. Ma qualcosa di insolito accade al minuto 3.45 del trailer: c'è un "problema visivo", e per qualche secondo l'immagine di Keanu sparisce. Potete vedere le linee elettriche proprio attraverso il personaggio, quindi non si tratta di un problema con ...

Keanu Reeves non tocca le donne : ecco perché : Stanno facendo il giro del mondo gli scatti pubblicati dalla pagina Facebook “Unprofessional Madman” che immortalano l’attore libanese Keanu Reeves assieme ad alcune fan e evidenziano un dettaglio che ha fatto scalpore: lui infatti, nel mettersi in posa, non le tocca mai. Si accosta ma non poggia mai le mani sui loro fianchi o sulle spalle. La notizia è stata accolta con entusiasmo sui social, dove in tantissimi hanno esaltato ...

Keanu Reeves non tocca le donne che gli chiedono foto. I fan : "Troppo puro per questo mondo" : “Keanu Reeves è un vero gentiluomo”. I suoi fan ne sono certi e a confermare l’educazione dell’attore, ci ha pensato una pagina Facebook. “Unprofessional Madman” ha postato alcuni scatti in cui il 54enne libanese appare in compagnia di donne: lui, nel mettersi in posa, non le tocca, non poggia le mani sui loro fianchi, per rispetto.“Keanu è un dono di Dio”, scrivono i fan nei commenti ...

Dovremmo volere più bene a Keanu Reeves : Lo scrive il New Yorker, mettendo insieme un catalogo di aneddoti edificanti e piacevoli che lo riguardano in una vita che ha avuto momenti terribili

L’affascinante caso di Keanu Reeves - l’attore di cui sappiamo poco o nulla : Di Keanu Reeves non riusciamo a capire niente. Più di 30 anni di attività, alcuni ruoli di una notorietà esagerata, tantissimi film che nascevano piccoli e sono diventati grandissimi, ma di lui non sappiamo nulla. sappiamo ovviamente i fatti, sappiamo dell’infanzia difficile (divorzi, molti spostamenti, dislessia non diagnosticata e quindi scuola mollata), la vita in Canada, le origini miste e l’arrivo tardi in America, ma lui rimane una sfinge. ...

Keanu Reeves nel trailer di Cyberpunk 2077 : L'E3 2019 ha subito catalizzato su di se l'attenzione del pubblico dei videogiochi e non solo con la partecipazione di Keanu Reeves alla conferenza Xbox. Durante l'ncontro con la stampa è stato presentato il nuovo trailer di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED al termine del quale si è vista anche la comparsa dell'attore di John Wick 3, cosa che ha senza dubbio catalizzato ancor più l'attenzione verso un titolo che, sin dalla notizia della sua ...

Microsoft svela la nuova Xbox - al lancio c’è anche Keanu Reeves : Un ingresso da star, quasi un tuffo nel passato ai tempi di Matrix. Keanu Rives è salito sul palco dell'evento Microsoft a Los Angeles per la prima presentazione mondiale della nuova Xbox, la consolle di nuova generazione che sarà ufficialmente rilasciata nel 2020, su cui l'azienda sta puntando molto e su cui ha voluto dare una piccola anticipazione. Phil Spencer a capo della divisione Xbox ha svelato ciò che verrà dopo la Xboxe One, "Project ...