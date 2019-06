E in Parlamento si apre l' Era del Vivacchio

espresso.repubblica

(Di giovedì 13 giugno 2019) Pochissime leggi, qualche decreto. Per non litigare si evita di prendere decisioni. Governo diviso, Camere immobili, ridotte a passacarte. E il rischio che questa sia la legislatura più breve della storia repubblicana. Così il cambiamento ha prodotto la paralisi È la legislatura più inoperosa della storia. Alla Camera ci sono rimasti i fantasmi "

