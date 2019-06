Aridatece D’Annunzio | geniale cialtrone

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Avevo proposto tempo fa che Trieste si candidasse a capitale mondiale della gaffe. Quasi a dar seguito alla mia proposta arriva l’ultima delle rutilanti iniziative della giunta di centrodestra: l’erezione (mi spiace, ma è il termine tecnico) di una statua a Gabriele. Tranquilli, nessuna statua equestre, con il poeta che cavalca a spadone sguainato (altro simbolo fallico, lo so). Niente di tutto ciò: il Vate viene ritratto mentre legge una pila di libri in Piazza della Borsa. Capite, legge libri: cosa che, da educatore della sventata gioventù triestina, trovo non solo simpatico, ma quasi pedagogico. Però i triestini, cui non la si dà a bere così facilmente, si sono adombrati. In città, in effetti, ci sono statue simili di Joyce, Svevo, Saba: tutta gente che parlava correntemente il triestino, mentre, al massimo, parlava un suo italiano di fantasia, poi entrato ...

