Tragedia a Porto Corallo | muore in un' immersione il campione italiano di pesca sub

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Luisa De Montis L'esperto sommozzatore nel primo pomeriggio si è recato con un collega, anch'egli esperto sommozzatore, per una battuta disu un fondale di circa 40 metri ad un miglio dal porticciolo di. Intorno alle 15 dopo una prolungata apnea non ha fatto rientro in superficiequesto pomeriggio a, in comune di Muravera (Su) dov'è morto ildisubacquea Bruno de Silvestri, in forza ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari. L'esperto sommozzatore nel primo pomeriggio si è recato con un collega, anch'egli esperto sommozzatore, per una battuta disu un fondale di circa 40 metri ad un miglio dal porticciolo di. Intorno alle 15 dopo una prolungata apnea non ha fatto rientro in superficie. Il collega, che lo attendeva sul gommone d'appoggio, ha dato l'allarme e sono scattate le ...

