S O S clima | a rischio la salute degli europei

Vino di qualità a rischio : colpa del cambiamento climatico : Cattive nuove per gli amanti del Vino: l’aumento dell’intensità delle precipitazioni, dovuto ai cambiamenti climatici, mette a rischio la produzione di vini di qualità. Lo rivela un lavoro scientifico a cura di Piero Di Carlo, professore associato di fisica dell’atmosfera e clima all’università ‘G. d’Annunzio‘, appena pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Science of the Total Environment‘. Al ...

clima - le piogge estreme stanno aumentando in parallelo con il riscaldamento globale : cresce il rischio di frane e alluvioni : La frequenza di precipitazioni estreme – eventi che possono causare frane e alluvioni, mettendo a rischio la sicurezza e la salute pubblica – è aumentata a livello globale negli ultimi cinquant’anni, in parallelo con l’intensificarsi del riscaldamento globale. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Water Resources Research e realizzato da studiosi della University of Saskatchewan (Canada) e dell’Università di Bologna. L’analisi ...

I cambiamenti climatici stanno già colpendo l’agricoltura : cibo a rischio : I cambiamenti climatici stanno modificando l’agricoltura a livello globale con un peggioramento della sicurezza alimentare anche nei Paesi più ricchi, quindi non solo in quelli più poveri. Gli scienziati hanno messo a confronto i dati sul clima con quelli sull’agricoltura ed ecco cosa hanno scoperto.Continua a leggere

AIE : il declino del nucleare mette a rischio la sicurezza energetica e gli obiettivi climatici : Secondo il nuovo rapporto “Nuclear Power in a Clean Energy System” dell’Agenzia internazionale dell’energia, il declino del nucleare metterebbe a rischio la sicurezza energetica e gli obiettivi climatici: il report ha rilevato che la capacità di energia nucleare nelle economie avanzate potrebbe diminuire drasticamente, rendendo la transizione energetica globale più difficile e più costosa. Con l’energia nucleare di ...

I retroscena di Blogo : clima rovente in Rai - a rischio i palinsesti estivi di Rai1 : POST IN AGGIORNAMENTOChe il clima fra quinto e settimo piano di viale Mazzini non fosse idilliaco era cosa nota e proprio da queste colonne vi abbiamo dato alcune motivazioni di questa situazione. Nelle ultime ore, complici alcuni sviluppi, come l'intervista del consigliere Rai Igor De Biasio, insieme alla questione Fazio relativa alla chiusura di Che fuori tempo che fa, la cui ultima puntata è prevista per questa sera, hanno fatto ...

clima - Myanmar : la siccità minaccia la riserva naturale - cervi a rischio estinzione attendono l’acqua [GALLERY] : I cambiamenti Climatici sono ormai realtà, e lo dimostrano gli evidenti effetti sulla natura. È il caso di Myanmar, dove l’evidente siccità minaccia la riserva naturale di Shwe Settaw, nella regione di Magway . Le immagini in gallery mostrano una mandria di cervi di Eld, in via d’estinzione, che vagano nella riserva e attendono, all’ombra di uno dei pochi alberi presenti in un paesaggio secco e arido, i Rangers che portano ...

clima - Onu : "Un milione di specie animali a rischio estinzione" : ... il 40% dell'ambiente marino globale mostra " gravi alterazioni " a seguito delle pressioni umane e ad essere in declino sono "ricchezza e abbondanza" dei mari in tutto il mondo. Nel mirino degli ...