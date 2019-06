(Di mercoledì 12 giugno 2019) Confermata dalla Corte d'di Venezia la condanna a 4 anni e 11 mesi nei confronti di Walter, commerciante di Legnaro () accusato di tentato omicidio per aver sparato a un uomo che si era introdotto in casa sua la notte del 22 luglio 2013 e averlo poi caricato in auto e abbandonato a un chilometro da casa.