Manchester United | Lukaku confessa | “Per me Conte è il migliore | ho già preso una

forzazzurri

(Di mercoledì 12 giugno 2019)ha scelto il club per il suo futuro Romelu, attaccante del, è stato l’obiettivo di diversi club in Europa, oltre all’Inter, è stato accostato anche al Napoli. Ora arrivano le sue dichiarazioni sul suo futuro e sembra abbastanza chiaro che ha scelto l’Inter.è stata una delle prime richieste di Antonioha fatto come prima richiesta proprioper quanto riguarda l’attacco dell’Inter, anche per sostituire Mauro Icardi. Una conferma arriva arriva proprio dalle parole del diretto interessato a Sportmediaset: “Un bene chesia andato all’Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho giàuna decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto delcon cui ho un contratto”. Leggi anche Zazzaroni svela: ...

DiMarzio : ??? 'Quando tornai al #ManchesterUnited sapevo di avere molta pressione addosso, ma non immaginavo che tutto sarebbe… - Grishist : RT @Lu_giWhite: Intanto Lukaku ha espresso alla dirigenza del Manchester United la voglia di lasciare il club. Su di lui timido interesse d… - Siimo91___ : RT @fcin1908it: #Lukaku :“Un bene che #Conte sia andato all’#Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio fut… -