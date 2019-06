Italexit più probabile della Grexit Gli investitori prezzano il rischio

affaritaliani

(Di mercoledì 12 giugno 2019) I mercati stanno già prezzando unreale di uscita dell’Italia dall’euro. Lo scrive sul Financial Times Marcello Minenna, l’economista a capo del dipartimento analisi quantitativeConsob, che fa notare come il nostro Paese sia l’unico all’internozona euro che non ha beneficiato quest’anno del grande rally che ha interessato le obbligazioni sovrane. Il principale motivo? Proprio ildell’, che si sta riflettendo nell’aumento del costo del debito, dice Minenna. Se si osserva l’andamento dei decennali, l’effetto del ribilanciamento dei portafogli verso i government bond sono impressionanti. Rispetto ai livelli di inizio anno, il rendimento sul Bund tedesco ora è circa 45 punti base più basso, finito in territorio negativo mentre il decennale francese ha perso 60 punti ...

