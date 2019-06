GQ Italia | una mostra per i suoi 20 anni

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In occasione di Milano Moda Uomo, GQ, per festeggiare i20, inaugura «Passion for the path of art», unacurata da Ilaria Bonacossa, direttrice della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima di Torino, che sarà allestita negli spazi della Galleria Cardi in Corso di Porta Nuova 38 a Milano. Lasi aprirà con un cocktail vernissage su invito la sera del 15 giugno, mentre sarà aperta al pubblico domenica 16 giugno dalle 11 alle 19. L’exhibition connette lo stile e l’eleganza di GQ con la creatività di 11 giovani artisti dell’Accademia di Brera, selezionati per l’affinità dei loro lavori con i valori del giornale: dipinti, sculture, installazioni, performance, che faranno riflettere sul futuro delle passioni maschili. Laè realizzata grazie all’impegno del main sponsor CUPRA, brand innovativo, portatore di una nuova visione dell’estetica e ...

