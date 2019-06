Franco Porzio su Insigne | “Ha grandi potenzialità ma deve crescere caratterialmente”

forzazzurri

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Quest’oggi, intervistato dai microfoni di Radio Marte Sport si è espresso sulla prova dicon la nazionale: “è un giocatore condoti e indiscusse, che può ancora migliorarsi crescendo caratterialmente e dal punto di vista di gestione della pressione. Questo gli consentirebbe di diventare un top player. Lui è napoletano, la gente pretende e si aspetta molto da lui e bisogna essere sempre pronti e non lasciarsi prendere dall’ansia. E’ difficile, ma se vuoi essere un campione devi saper tenere sotto controllo la pressione. Il salto di qualitàessere mentale. Io investirei su una punta centrale e un grande centrocampista per sostituire il partente Allan. Occorre anche un sostituto per Callejon“. Ti potrebbero interessare anche: L’Oroscopo di Paolo Fox – domani 13 giugno: le previsioni di tutti i segni VIDEO ...

