Erica Loi ad All Together Now 2019 | chi è | carriera e biografia

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Loi ad AllNow: chi è,. Il 6 giugnoè andata in onda la quarta puntata di AllNow, lo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunzicher. Il programma che prevede delle esibizioni da parte dei con concorrenti davanti a un muro di 100 giudici capitanati da J-ax, ha realizzato il 12,8% di share, battuto solamente dai Seat Music Awards in onda su Rai 1. Chi èLoi Durante questa quarta puntata sono stati tanti i talenti che sul palco hanno emozionato gli esperti in giuria e i telespettatori, tra questiLoi, badante quarantenne della provincia di Cagliari. La cantante sarda si è esibita con il brano Simply the Best di Tina Turner totalizzando un totale di 75 punti. Pernon è la prima volta u un palco di questa portata, avendo già partecipato in precedenza alle audizioni di X Factor. Inoltre porta con sé ...