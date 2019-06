Cosa indossare a un matrimonio

Matrimonio - Cosa indossare se siete tra gli invitati del grande giorno : Andare a un Matrimonio suscita sempre una serie di domande e dubbi sulla mise giusta da indossare. Dopo aver dato preziosi suggerimenti allo sposo e ai testimoni, eccoci infine a occuparci del look per gli invitati. Il periodo delle cerimonie è decisamente entrato nel vivo e, tra un impegno e l’altro, capita di frequente di ritrovarsi a una settimana dal Matrimonio a cui dovete prendere parte e non avere la più pallida idea di ...

Barbara d'Urso al Gf : "So Cosa vuol dire indossare la corazza" - : Paola Francioni Nel tentativo di consolare Francesca De Andrè, Barbara d'Urso al Grande Fratello si lascia andare a confidenze molto personali che mostrano un lato inedito della Wonderwoman della tv italiana “Io so cosa significa mettersi la corazza, la porto da quando ho sette anni.” Nasconde bene il suo privato Carmelita, perché è questo il vero nome di Barbara d'Urso. In pochi sanno cosa si cela realmente dietro i sorrisi elargiti ...

Look da teatro : Cosa indossare e cosa evitare : L'elegantone in questione si chiama Jesse Cheever, e un giovane attore che sta facendo ben parlare di se negli Stati Uniti tra teatro, tv e spettacoli blasonati come il Tonight Show dove e apparso al ...

Golf - Cosa indossare sul green : Un abbigliamento idoneo al contesto, comodo e performante. Chi gioca a Golf sa bene quanto sia importante ciò che si indossa sul green. Occorrono indumenti leggeri che permettano di muoversi liberamente e al tempo stesso non abbiano un’aria eccessivamente casual. Sebbene negli ultimi anni il Golf venga sempre meno percepito come sport esclusivo e d’élite - grazie anche al fatto che i prezzi dei vari circoli sono diminuiti ...