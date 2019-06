Bruxelles stringe la morsa sull' Italia

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Ci aspettiamo che domani l’Eurogruppo prenda nota della situazione. Ho parlato oggi con Mario Centeno che concorda con la valutazione della Commissione”’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’per debito eccessivo. A una settimana esatta dall’approvazione delle raccomandazioni su Roma, il Commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici lascia chiaramente intendere che asul dossierno si procede a passo spedito. Tanto che, a sorpresa, il casofinisce ufficialmente nella discussione dei ministri dell’Economia che domani si vedranno a Lussemburgo per un Eurogruppo che inizialmente non doveva trattare il dossier su Roma, non da ordine del giorno. Eppure se ne parlerà, il ministro Giovanni Tria porterà i nuovi dati del governo ma questo non basterà agli ...

