Whirlpool | Di Maio | Via gli incentivi | L' azienda | No alla chiusura a

L’annuncio di Whirlpool : «Il sito di Napoli non chiude. Di Maio revoca gli incentivi? Mai disdetto l’accordo siglato» : L’azienda riconferma la centralità dell’Italia: «Mai disdetto l’accordo siglato». Ma il ministro dello Sviluppo intanto firma la revoca degli incentivi e il blocco dei pagamenti

Whirlpool - Di Maio : 'Patti non rispettati' e usa il pugno duro 'Via gli incentivi' : Sul tavolo del Ministero del Lavoro c'è un'altra questione spinosa. L'ennesima per Luigi Di Maio che, da qualche settimana, deve fare i conti ad esempio con il problema Mercatone Uno. Stavolta a preoccupare c'è la vertenza dei lavoratori della Whirlpool di Napoli. Diversi operai sono in cassa integrazione da oltre un anno, da parte del governo c'è voglia di tutelare i livelli occupazionali mettendo in risalto quanto l'azienda abbia beneficiato ...

Whirlpool - Di Maio : “Ora lo Stato si fa rispettare”. E il ministro firma la direttiva per revocare gli incentivi statali : “Se pensano di avere a che fare con quelli dei governi di prima, si sbagliano. Ora lo Stato si fa rispettare“. Dopo il vertice della settimana scorsa coi vertici italiani di Whirlpool, che avevano annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Napoli, il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato in diretta Facebook le direttive destinate ai due Ministeri e a Invitalia per la revoca degli incentivi ...

Whirlpool : “Non chiuderemo a Napoli”. Di Maio firma gli atti per la revoca degli incentivi : “Tornino a più miti consigli” : Whirlpool “non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli“. Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio che questa mattina a Rtl 102.5 ha annunciato la “revoca tutti gli incentivi” perché “Whirlpool non ha tenuto fede ai patti”, l’azienda smentisce in una nota. Dieci giorni fa era trapelata la volontà di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante lo scorso ottobre Whirpool abbia firmato un accordo ...

Di Maio : "Oggi revoco incentivi a Whirlpool" : "Oggi firmo la direttiva che revoca incentivi all'azienda per 15 milioni di euro. Whirlpool che oggi dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli non ha tenuto fede ai patti. Vediamo se così torna a più miti consigli visto che mercoledì abbiamo un incontro". Queste le parole di Luigi Di Maio sul caso Whirlpool durante un'intervista a Rtl 102.5.Il leader pentastellato è reduce dal vertice di ieri sera a Palazzo Chigi ed ha confermato che ...

Di Maio : «Whirlpool non ha rispettato i patti - oggi revocherò gli incentivi» Il no a Napoli - i fondi pubblici : lo scontro : Il capo politico annuncia lo stop agli aiuti di Stato per la fabbrica di Napoli, dove sono a rischio 420 lavoratori. E dopo il crollo alle Europee: «Così il M5S non può andare avanti, serve una riorganizzazione interna»

Di Maio minaccia Whirlpool : "Revoco 15 milioni di incentivi" : Il vicepremier alza la voce contro la multinazionale statunitense, in attesa del vertice al Mise previsto per mercoledì...

Whirlpool - Di Maio a Rtl : “Azienda non ha rispettato i patti - firmo direttiva per revocare 15 milioni di incentivi statali” : “Whirlpool non ha tenuto fede ai patti e si è rimangiata la parola e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli” e per questo il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato a Rtl 102.5 che oggi firmerà “una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti circa 50 milioni di euro dal 2014 a oggi, perché in Italia ci dobbiamo far rispettare”. Audio Rtl 102.5 ...

Di Maio revoca gli incentivi a Whirlpool : “Oggi firmerò una direttiva ministeriale che toglierà gli incentivi a Whirlpool perché ci dobbiamo far rispettare. Se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato non è che poi te ne vai quando vuoi, tenendo un atteggiamento contrario ai patti. Vediamo se vengono a miti consigli, visto che mercoledì abbiamo un tavolo al ministero”. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico ...

Whirlpool Napoli - Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro : Solidarietà dal cardinale agli operai in presidio in via Argine, il vicepremier fissa un incontro per il tavolo con le parti sociali e le Regioni coinvolte per mercoledì prossimo