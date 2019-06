“Uno | nessuno e centomila” | Salvini e la politica sui migranti

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Scrivo gialli (come purtroppo non tutti sanno, se no sarei ricco) ed è questo il titolo che darei alla vicenda se riuscissi a tirarne fuori un thriller. Certo che il mistero non manca. Ci avevano detto che in Italia c’erano 500.000 – forse addirittura 600.000 –irregolari, un numero che ha fatto colpo sulla gente. Da quel numerone era scaturito il giuramento elettorale didi rimpatriarli tutti con un massiccio piano quinquennale: "Riempirò gli aerei" ci aveva detto, precisando "Centomila l'anno in modo da completare tutto in cinque anni". E visto che questo è un Governo che fa sul serio, quel numero – 500.000 – era finito nel contratto: c'è scritto infatti "Ad oggi sarebbero circa 500.000 iirregolari presenti sul nostro territorio e, pertanto, una seria ed efficacedei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria".In questi giorni, il colpo di ...

