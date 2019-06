Tiro con l’arco – Mondiali | brivido Azzurro per Tokyo2020

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Avanzano le squadre azzurre dell’olimpico. Domani il match decisivo per la qualificazione a Tokyo 2020 Parte bene per l’Italia la seconda giornata dei Campionatidicona ‘s-Hertogenbosh, in Olanda. Nel primo turno degli scontri diretti a squadre vincono sia le donne che gli uomini (con uno spareggio da): successi di fondamentale importanza perché permettono agli azzurri di lottare domani anche per la conquista dei pass per le Olimpiadi di. Per essere sicuri di volare in Giappone i terzetti devono arrivare almeno ai quarti di finale. Scoccate anche le frecce dei primi turni delle eliminatorie individuali dell’arco olimpico: l’Italia resta in gara al maschile con Mauro Nespoli e Marco Galiazzo, al femminile con Tatiana Andreoli e Vanessa Landi. Eliminati, invece, David Pasqualucci e Lucilla Boari. AZZURRI PIU’ FORTI DEGLI ...

