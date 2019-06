Taranto | morto vigile del fuoco Travolto da portellone di un camion | aveva 54 anni

Un vigile del fuoco è morto in un incendio a Taranto : Un vigile del fuoco di 55 anni, del distaccamento di Grottaglie (Ta), ha perso la vita mentre era impegnato, insieme ai colleghi, a domare un incendio. Le fiamme sono divampate all'interno di un maneggio sulla strada provinciale San Giorgio-Pulsano, villa Katia. Secondo una prima ricostruzione, il vigile sarebbe stato colpito dal portellone in fiamme di un furgone parcheggiato nell'area del maneggio Jonico. Il vigile è ...

Vigile del Fuoco morto a Taranto : il cordoglio della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per il Vigile del Fuoco deceduto mentre era impegnato, a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, nelle attività di soccorso legate allo spegnimento di un incendio in un maneggio. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per l’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di tutte ...

Taranto - dal 1981 aspettava di incassare il 13 al Totocalcio : morto a 67 anni : Martino Scialpi, il commerciante ambulante di Martina Franca (in provincia di Taranto), è morto senza riuscire ad incassare il 13 fatto al Totocalcio nel lontano 1981. L'uomo, 67 anni, era stato anche accusato di truffa e per farsi riconoscere la vincita aveva ingaggiato un'estenuante battaglia giudiziaria con il Coni. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, però, ha sempre sostenuto che la schedina non fosse mai giunta all'archivio corazzato ...

Taranto - pensionato morto seviziato da baby gang - il pm : 'Chi sapeva doveva parlare' : Manduria, una cittadina del tarantino, è ancora sotto choc per quanto accaduto negli scorsi giorni, dove una baby gang composta da 14 ragazzi, di cui due minorenni, ha seviziato e picchiato nella sua abitazione Antonio Cosimo Stano, un uomo di 66 anni. Il tutto è stato ripreso con i telefonini, con i video che sono finiti su Whatsapp. Conosciuto da tutti come Antonio "il pazzo", la vittima aveva problemi psichici. Era stato un operaio presso ...

Uno dei bulli di Taranto racconta... Lo facevamo per ridere - non lo volevamo morto : Era il loro divertimento Antonio Stano, e ora che è morto i ragazzini allargano le braccia e si dicono increduli. "Io non l'ho mai toccato, ero nella chat, anzi nelle chat. Ma era solo per ridere che facevamo girare quei video, mica lo volevamo morto". Il 16enne non somiglia ai soliti bulli, parla in dialetto stretto a tratti incomprensibile mentre racconta delle chat su WhatsApp che raccoglievano i video e i messaggi sul "pacciu", il "matto" ...

"Come l'avete combinato il pazzo?". I messaggi in chat e i video dei bulli del pensionato morto a Taranto : "Come l'avete combinato il pazzo?". È solo uno dei tanti messaggi che i bulli di Antonio Stano, 66enne di Taranto, si scambiavano nel chat comune. Insieme a commenti e risatine di questo tenore, anche molti video in cui, come riporta il Corriere della Sera, di vedono immagini raccapriccianti:"Si vede un gruppo di giovani che entra in casa di un uomo visibilmente terrorizzato. Qualcuno stringe fra le mani un tubo flessibile come quelli ...

Di Maio a Taranto - mamma bimbo morto non gli stringe la mano : Servono provvedimenti urgenti per evitare che altri bambini come mio figlio muoiano ". Lo ha detto Carla Lucarelli , mamma di Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto lo scorso 25 gennaio a Taranto a causa ...

Mio figlio morto e lui fa passerella! Di Maio a Taranto - mamma rifiuta di stringergli la mano : Contestazioni a Taranto per il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulla questione ex Ilva, durante un incontro con alcune associazioni cittadine. Carla Lucarelli, madre di un ragazzo di 15 anni morto di recente per tumore, lascia il tavolo e accusa: Io la mano e l'abbraccio da Di Maio non li accetto. Accetterò una stretta di mano seria nel momento in cui prenderà le decisioni serie per Taranto, cioè la chiusura delle fonti inquinanti, ...