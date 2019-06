SHENMUE III | Annunciata la Collector’s Edition

SHENMUE III per Xbox One? Deep Silver smentisce il rumor : Il rumor secondo cui Shenmue III sarebbe in dirittura d'arrivo anche su Xbox One ha fatto il giro dei social in queste ore.Come riporta Wccftech, un utente di ResetEra ha pubblicato una parte di codice sorgente del sito ufficiale adibito ai preordini. In questo codice si nota la dicitura "Xbox.png" che indicherebbe appunto il logo della console di Microsoft.Purtroppo le speranze dei possessori di Xbox One si sono spente quasi subito. Non è ...