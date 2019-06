Se Lula non fosse stato vittima di complotto | il Brasile avrebbe avuto un futuro diverso

Siamo onesti - non riusciamo più a vivere senza celLulare. E non è un buon segno : V. è una ragazza in carriera, in gamba e intelligente, due lauree, lavoro in proprio, tanti hobby, un fidanzato di lungo corso. È partita per una fiera di tre giorni a Milano e appena salita sul treno ha scoperto di aver lasciato a casa il cellulare. All’arrivo ne ha comprato subito un altro perché, come ha ammesso con candore lei stessa: “Non posso vivere senza cellulare. Non saprei dove andare a Milano!”. Da vecchio dinosauro arrugginito ...