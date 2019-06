La vedova di Sebastiano Tusa | morto nello schianto del Boeing in Etiopia | Un

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Aspettava i resti di suo marito, ma è tornata a casa con un sacchetto di terra nera. Il Corriere della Sera ha raccontato il dramma di Valeria Patrizia Livigni, moglie dell’archeologoa marzodel737 Max 8 di Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo. Furono in tutto 8 le vittime italiane.Terra bruciata da quintali di kerosene. Il terriccio di un campo a pochi chilometri da Addis Abeba dove il 10 marzo si schiantò il737 Max 8 di Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo, compreso, il grande archeologo siciliano commemorato ieri, a tre mesi dal disastro, dalla Regione siciliana. Presente la moglie, Valeria Patrizia Livigni, tornata da Roma con quel sacchetto consegnato alla Farnesina da funzionari commossi. “Un simbolo. Qualcosa da tenere in mano, in attesa di quanto potrà ...

