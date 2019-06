Jovanotti e gli auguri alla moglie Francesca | «Festeggiando l’amore»

Corona lancia Protect Paradise con Parley e Jovanotti : l’onda sui Navigli e Pay With Plastic : Corona lancia Protect Paradise con Parley e Jovanotti e presenta l'iniziativa attraverso una serata sui Navigli di Milano, proprio di fronte ad una grande onda di Plastica. Special Guest dell'evento è Lorenzo Jovanotti che con Corona e Parley assicurerà che le spiagge del suo Jova Beach Party estivo verranno lasciate pulite, esattamente come son state trovate prima degli innovativi eventi che coinvolgeranno alcune delle località balneari ...

Jovanotti - Legambiente contro il suo Beach Party al Lido degli Estensi : “È una minaccia per il fratino” : Dopo che la tappa a Torre Flavia, sul litorale laziale, era stata spostata nel gennaio scorso al Lido degli Estensi di Cerveteri sembrava che per i Jova Beach Party fosse ormai tutto a posto. E invece gli ambientalisti si sono scagliati ancora contro Jovanotti e il suo tour estivo e a far discutere è proprio la nuova location ferrarese. Secondo Legambiente infatti, il concerto in programma il prossimo 20 agosto sarebbe una minaccia per il ...

Buon compleanno Fiorello - gli auguri vintage di Jovanotti su Instagram : Giovani, belli e carichi di energia. E così sono rimasti. Lorenzo Jovanotti apre il cassetto dei ricordi ed estrae delle meravigliose foto d'epoca. Lui e Fiorello appena ventenni, pronti a...

Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party di Jovanotti - 61 nomi da tutto il mondo da Alborosie ed Ex-Otago a Boomdabash : Sono Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party, al via dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. Sono in totale 61 e provengono da tutto il mondo, ma ampio spazio è stato lasciato per i nostri artisti che raggiungeranno le spiagge per uno o qualcuno dei concerti voluti da Jovanotti in location del tutto particolari. La lista ufficiale arriva a qualche giorno dal rilascio della app ufficiale legata all'evento e che ospita una vera e propria radio ...

Jovanotti si studia all’Università - il Jova Beach Party analizzato dagli studenti milanesi : presto i risultati sui social : Jovanotti si studia all'Università. Il fenomeno del Jova Beach Party approda nelle aule degli atenei di Milano con uno studio incentrato sull'artista e sul prossimo tour nelle spiagge, che terrà a cominciare dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e in alcuni dei maggiori lidi italiani. Al Politecnico si sono concentrati sugli aspetti urbanistici della manifestazione, mentre allo Iulm hanno analizzato gli aspetti economici del brand Jovanotti. ...

Jovanotti lancia la Jova Beach App : una radio - contenuti inediti e tutti gli aggiornamenti : Quest'estate Jovanotti sarà impegnato con l'atteso 'Jova Beach Party', che vedrà il cantante far ballare il suo pubblico sulle più belle spiagge italiane. A due mesi di distanza del debutto dell'...

Nuovo esposto contro il secondary ticketing - la legge c’è ma non viene applicata : nel mirino biglietti per Jovanotti - Pausini - Antonacci e altri : Non solo internazionali, anche i biglietti per i concerti degli artisti italiani vengono rivenduti a prezzo maggiorato sul mercato secondario. Così, in un 2019 particolarmente ricco di tournée importanti, il secondare ticketing non si arresta. Denunce ed esposti non sono serviti poi a molto: ad oggi la situazione non è molto differente da quella dello scorso anno, nonostante l'introduzione dei biglietti nominali, ma solo ed esclusivamente per ...

Secondary ticketing - Assomusica denuncia : i biglietti per Jovanotti in vendita a quasi 1000 euro : Assomusica, l'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, ha presentato un esposto all'Agcom e all'Antitrust per chiedere di sanzionare i siti di Secondary ticketing. L'associazione, alla quale aderiscono oltre 120 imprese che ...

