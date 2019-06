Il tentativo di mediazione di Tria in Europa e il tabaccaio di Ivrea

ilfoglio

(Di martedì 11 giugno 2019)che ha un po' di testa sulle spalle ci prova a provare a ragionare con Bruxelles per evitare l'infrazione e chiudere un bilancio accettabile dal resto del governo. L', ancora una volta (e contro la versione dei fatti che va per la maggiore) funziona da assicurazione e da garanzia per le d

OI_journal : Notizie dal #Sudan: il sanguinoso attacco del 3 giugno contro i manifestanti a #Khartoum, il tentativo di mediazion… - UnitaNews : Sudan, repressione e arresti - - sscardigli : RT @FBAssociati: Il Governo di @GiuseppeConteIT nasce dal tentativo di conciliare con l’escamotage del contratto 2 visioni politiche diamet… -