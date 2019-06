Che cos’è la sindrome di Rokitansky e come si cura

Cos’è la sindrome di Parry-Romberg - una rara malattia incurabile Che deforma il volto : Una panoramica sulla sindrome di Parry-Romberg, rara malattia dalle cause sconosciute caratterizzata dall'atrofizzazione e degenerazione dei tessuti del volto, come pelle, grasso, muscoli e talvolta anche ossa. La patologia, che colpisce soprattutto le donne, si manifesta tra i 5 e i 20 anni di età ed è incurabile, ma non letale.Continua a leggere

Cos’è stato lo sbarco in Normandia 75 anni fa (e perché si chiama D-day) : Lo sbarco (foto: ©Girella/Lapresse) Il destino non si decide mai in un ventiquattr’ore, ma se non ci fosse stato il D-day la nostra vita sarebbe stata sicuramente molto diversa. Il 6 giugno del 1944, esattamente 75 anni fa, gli alleati sbarcarono infatti in Normandia, dando inizio alla liberazione dell’Europa dall’occupazione nazifascista durante la Seconda guerra mondiale. L’evento è passato alla storia come D-Day perché ...

Banca Virtuale : cos’è e come funziona - quali sono le migliori banChe virtuali italiane solo online : In un mondo del tutto digitalizzato e smart, anche la finanza non poteva che adeguarsi in questo proponendo dei servizi veloci, comodi e dai costi nettamente inferiori, che vanno sotto il format chiamato Banca Virtuale. Questa si configura come una soluzione adatta alla frenesia dei tempi moderni, ma che a volte può risultare oscura. Ecco dunque una breve e completa guida per comprendere cos’è una Banca Virtuale, qual’è il suo funzionamento e ...

Ninfomania : Che cos’è? Sintomi - cause e cure : La Ninfomania – o ipersessualità femminile – è un disturbo comportamentale molto grave, che induce le donne che ne soffrono ad avere continuamente rapporti sessuali con moltissimi partner. Le cause, che vanno ricercate nella sfera psichiatrica della paziente, nella sua storia personale e anche in possibili disfunzioni cliniche, possono essere molte: la loro comprensione, è il primo passo per un corretto trattamento della ...

Cos’è la sindrome di Moebius - la rara malattia Che rende il volto totalmente inespressivo : La rarissima sindrome di Moebius è una patologia caratterizzata da paralisi facciale e oculare, legata all'ipotrofia o all'assenza del nervo cranico VII. Spesso è coinvolto anche il nervo VI, mentre occasionalmente sono coinvolti anche altri. Maggiore è il numero di nervi e più sono i sintomi e i segni sperimentati dai pazienti; fra essi vi sono malformazioni, difficoltà nel linguaggio e un leggero deficit cognitivo (solo nel 10% dei ...

“Donne vassoio” : cos’è il “Naked Sushi” e perché è una “parafilia” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Il Naked sushi è una pratica che consiste nel mettere una ragazza completamente nuda e adagiare del cibo sopra di lei,” ha spiegato la Dott.ssa Spina. “Di solito si preferisce il sushi perché poco oleoso e non sporca la bellezza del corpo femminile. La donna deve rimanere completamente immobile. ...

#10yearschallenge Che cos’è hashtag su Instagram : Che cos'è #10yearschallenge il 10 years challenge di Instagram e perchè mandare un post su hashtag #10yearschallenge scopriamo assieme che cosa è 10 years challenge

Che cos’è l’ISEE socio sanitario : Per accedere a molti servizi sociali ed agevolazioni è necessario presentare l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ma per alcuni servizi serve invece l’ISEE sociosanitario. ISEE socio sanitario e ISEE socio sanitario residenze L' ISEE socio sanitario è necessario per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l'ospitalità ...

Cos’è l’insensibilità congenita al dolore con anidrosi - malattia Che rende immuni al dolore : Una panoramica sull'insensibilità congenita al dolore con anidrosi o CIPA, una rarissima patologia genetica caratterizzata dall'assenza di percezione del dolore, del caldo, del freddo e della sudorazione. Ad oggi non esistono cure e l'unico farmaco che sembra efficace è il naloxone, utilizzato contro le overdose da oppiacei.Continua a leggere

Motori – ‘Spoticar’ : cos’è e perché il Gruppo PSA punta a questo mercato? : Si tratta di un’iniziativa che contribuisce all’obiettivo del piano Push to Pass del Gruppo PSA di raggiungere un milione di vendite e di transazioni di veicoli d’occasione all’anno entro il 2021 Il Gruppo PSA, a cui appartengono i marchi automobilistici Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors, ha recentemento creato la piattaforma ‘Spoticar’, destinata alla vendita di veicoli d’occasione e finalizzata alla semplificazione ...

Marchio di fatto : cos’è e Che oneri vanno presi in carico : Marchio di fatto: cos’è e che oneri vanno presi in carico E’ vero che la legge adeguatamente tutela la proprietà immateriale o intellettuale, ovvero le creazioni dell’ingegno, attraverso concetti come la protezione dei diritti d’autore, i brevetti, i marchi registrati ecc. Chiediamoci di seguito se però, nella legge italiana, è ammessa anche la tutela di quelli che sono definiti marchi di fatto o non registrati. ...

Sesso chimico - cos’è e perché è pericoloso : Si chiama Sesso chimico, arriva dalla Gran Bretagna, e può rivelarsi estremamente pericoloso. Il chemsex preoccupa sempre di più medici e specialisti, soprattutto ora che ha raggiunto anche il nostro Paese, dove si sta diffondendo a macchia d’olio. In cosa consiste? I partner prima di avere un rapporto sessuale consumano droghe per migliorare le prestazioni.-- A lanciare l’allarme l’Asa (Associazione solidarietà Aids), una onlus che ha ...

Che cos’è questo “decreto sicurezza 2”? : Lo ha annunciato Salvini e ne sta circolando una bozza: parla di immigrazione e ordine pubblico, ma non è chiaro se e quando sarà presentato in Consiglio dei Ministri

