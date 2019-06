Casting per lo spettacolo Liolà | con Sergio Assisi | e per alcune produzioni teatrali

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Sono attualmente aperte le selezioni di giovani attrici per, commedia di Luigi Pirandello. Tra gli interpreti principali, Roberta Giarrusso e altri noti attori e attrici. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per nuovedel Tappeto Volante, che verranno poi messe in scena a Napoli.Per la realizzazione dell'importanteteatrale dal titolo, di Luigi Pirandello, sono in corso le selezioni di attrici. Si tratta di una celebre commedia del grande scrittore, narratore, poeta e drammaturgo, che venne messa in scena per la prima volta nel 1916 a Roma, con il sottotitolo 'Commedia campestre in tre atti', in dialetto siciliano. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso due giovani attrici siciliane di età compresa tra 20 e 24 anni. Le selezionate saranno poi chiamate a interpretare rispettivamente il ruolo di ...

leedsfreedom : I casting per la prossima edizione sono iniziati, ma io non ho ancora superato #Amici18 - xmtwice : Ah ma oggi Filo e Stash sono insieme per i casting di Amici noooooooo vabbè voloooooooooo - Asgard_Hydra : Al via il casting per un iconico avversario di Spider-Man? -