Amazon consegna in giornata in altre 9 città italiane | ecco quali

Ecco i droni di Amazon - che consegnano pacchi dal cielo : I pacchi di Amazon arriveranno dal cielo. Sono stati presentati a Las Vegas i droni per le consegne del colosso dell'e-commerce che nei prossimi mesi entreranno in servizio sperimentale. I "Prime Air" possono decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero, sono completamente elettrici, e so

Amazon - presto droni per consegna merci : 4.07 Amazon inizierà a consegnare pacchi ai clienti con i droni nel giro di mesi. Lo riporta il Financial Times citando fonti della stessa azienda, che ha presentato a Las Vegas i suoi ultimi dispositivi di volo. Si tratta di droni elettrici che hanno un raggio di 25 chilometri e possono consegnare pacchi fino a 2,26 chili nel giro di mezz'ora.

Miglior prezzo garatino del OnePlus 7 Pro su Amazon - le condizioni e i tempi di consegna per 2 modelli : Possibile acquistare il OnePlus 7 Pro su Amazon oltre che sul sito ufficiale del produttore? A quale prezzo e con quali tempri di consegna? Ancora, quali sono i modelli disponibili per la vendita del top di gamma presentato in questa settimana? Naturalmente l'ammiraglia è presente sullo store ufficiale del produttore ma potrebbero esserci dei validi motivi per scegliere invece l'e-commerce di Jeff Bezos come soluzione d'acquisto. Chiariamo ...

Ford e Amazon - insieme per consegnare i pacchi direttamente in… auto : Negli Usa, grazie all’accordo tra Ford e Amazon, i pacchi potranno essere consegnati anche in assenza dei destinatari direttamente sulle loro auto Per più di un secolo, Ford ha permesso alle persone di arrivare dove devono andare con macchine sicure e affidabili. Ora Ford, pensa ai propri veicoli non più esclusivamente per trasportare persone a destinazione, ma per fornire servizi convenienti e sicuri. Grazie ai progressi della tecnologia ...