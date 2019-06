Xbox | presentati 60 nuovi giochi e un nuovo controller

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) (Foto:) Al termine di una delle presentazioni più massicce di sempre, Microsoft ha ufficializzato la bellezza di 60dei quali 34 in anteprima suGames Pass alla conferenza presso l’E3 2019 di Los Angeles, l’appuntamento videoludico più importante dell’anno. Inoltre, è stato mostrato unperformantee si è anticipato qualcosa di più consistente sulla console di nuova generazioneScarlett. Tra isvelati per console e computer, i più attesi erano senza dubbio quelli che sono stati protagonisti di più indiscrezioni nelle ultime settimane e mesi come su tutti Halo Infinite (che uscirà nel 2020 come titolo di lancio per la console prossima ventura) e vedono il primato di ben quattordici firmati daGame Studios e undici prime mondiali. Inoltre, viene svelato ilpianoGame Pass Ultimate per combinare ...

