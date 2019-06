Luglio sarà il mese decisivo per capire se Salvini staccherà la spina al governo

E3 2019 : ecco tutte le novità della stagione 2 di Apex Legends - sarà disponibile dal 2 Luglio : Oggi all'EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legens Season 2 - Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un'inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.Apex Legends Season 2 - ...

ASUS ROG Phone 2 sarà annunciato a Luglio in collaborazione con Tencent Games : A seguito delle indiscrezioni dello scorso aprile sul presunto lancio del successore di ASUS ROG Phone nel terzo trimestre 2019, l'azienda ha confermato che ROG Phone 2 sarà presentato a luglio. ASUS ha annunciato una partnership con Tecent Games (PUBG) in Cina per ottimizzare i contenuti di gioco in base al nuovo hardware in modo da offrire agli utenti la migliore esperienza di gioco possibile. L'articolo ASUS ROG Phone 2 sarà annunciato a ...

Le presidenziali del prossimo 4 Luglio in Algeria saranno rimandate : Il Consiglio costituzionale dell’Algeria, l’istituzione che ha tra i suoi compiti il controllo delle elezioni, ha stabilito che non si potranno tenere le presidenziali nel paese il prossimo 4 luglio. Il Consiglio ha chiesto all’attuale presidente, Abdelkader Bensalah, di indicare

F1 - Angelo Sticchi Damiani sul rinnovo del GP d’Italia : “La firma ci sarà a Luglio. Un accordo vantaggioso dal punto di vista economico” : La notizia è di una settimana fa: il GP d’Italia di Formula Uno non sparirà dal calendario della massima categoria dell’automobilismo. Come è noto, l’Automobil Club d’Italia e Liberty Media, la società organizzatrice del Mondiale di F1, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: Monza continuerà a essere al centro del campionato iridato della massima categoria automobilistica almeno fino al 2024. Il ...

Scontrini : da Luglio saranno digitali. Rivoluzione per i commercianti - tutto invariato per i consumatori : Il presidente Carlo Sangalli, in una lettera al ministro dell'Economia Giovanni Tria ha chiesto di rinviare al primo gennaio 2020 anche l'entrata in vigore dell'obbligo per i commercianti che ...