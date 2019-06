La Juventus vorrebbe formare la coppia De Ligt- Chiellini | l' olandese incassa il sì di CR7

Lo United vorrebbe abbassare il monte ingaggi : Pogba potrebbe tornare alla Juventus : La Juventus, in estate, cercherà di rendere più forte il suo centrocampo. I Campioni d'Italia stanno valutando diversi profili e i nomi sono tutti di altissimo livello. I sogni sembrano essere Sergej Milinkovic Savic e Paul Pogba, oltre a loro nella lista della Juve figurerebbero anche i nomi di Adrien Rabiot e Isco. Arrivare però ad un profilo come quello di Pogba non è facile visto che tra cartellino e ingaggio l'esborso economico sarebbe ...

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Dalla Spagna : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid - CR7 lo vorrebbe alla Juventus : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta cercando di allestire una rosa in grado di competere non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Una delle esigenze primarie della Juventus è rafforzare la difesa, considerando anche il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente ...

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...

Giampaolo : “Sarri alla Juventus? Sarebbe una rivoluzione. De Rossi vorrebbe lavorare con me” : Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” parlando del suo futuro e di Maurizio Sarri. In particolare, l’allenatore doriano ha iniziato parlando di De Rossi, che ha affermato di voler lavorare un giorno con lui: “E’ una cosa che mi ha anticipato l’anno scorso e mi ha confermato tramite Sabatini qualche settimana fa. Le sue parole mi ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Sky : la Juventus vorrebbe puntellare la rosa - Allegri invece chiederebbe rivoluzione : L'attesa principale per il tifoso juventino riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che sarà importante per definire il futuro della panchina bianconera. Come sappiamo arrivano diverse indiscrezioni a riguardo, i media sportivi hanno rilasciato sicuramente notizie contrastanti, proprio perché vi è molta incertezza. Recentemente ha parlato anche il noto giornalista ...

Pjanic spaventa la Juventus : “tutti vorrebbero andare al PSG - rimango in ascolto…” : Miralem Pjanic ha parlato del suo accostamento al PSG in chiave calciomercato, il calciatore bianconero vacilla? Miralem Pjanic ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha schiacciato l’occhio al PSG. I francesi di Canal Plus hanno stuzzicato il centrocampista della Juventus in merito alla sua stagione bianconera: “In Champions avremmo potuto fare qualcosa di più, ma l’Ajax nelle due partite ci è ...

Calciomercato Juventus - Sun e Marca : 'Ronaldo vorrebbe Guardiola per vincere la Champions' : Juventus certamente senza rivali in campionato, come dimostra anche il pareggio ottenuto fuori casa con l'Inter, a stagione finita. Resta però il fatto che il club bianconero ha deluso in Champions League quest'anno. La dirigenza sabauda ha investito molti soldi per formare una squadra sulla carta fortissima, ma alla fine eliminata dai giovanissimi dell'Ajax, che hanno certamente meritato la semifinale della massima competizione continentale per ...

Calciomercato - la Juventus vorrebbe Icardi : nell'affare non dovrebbe entrare Dybala : La Juventus sarebbe pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. La delusione della sconfitta ai quarti di finale della competizione europea per eccellenza starebbe spingendo la dirigenza bianconera a lavorare per costruire una super squadra in grado di supportare Cristiano Ronaldo. dovrebbe quindi arrivare rinforzi in tutti i settori, dalla difesa, che necessita di almeno due difensori ...

Calciomercato Juventus : Allegri vorrebbe un nuovo acquisto in ogni settore - tra cui Chiesa : In vista della prossima sessione di mercato è lecito attendersi una sorta di 'mezza' rivoluzione per la Juventus: la disfatta in Champions League ha infatti evidentemente messo in evidenza come manchi soprattutto qualcosa in termini di qualità e sostituti all'altezza dei titolari. La conferma di Allegri (il presidente Agnelli lo ha dichiarato nel post partita di Juventus-Ajax) dovrebbe portare i bianconeri ad investire in tutti i settori, con ...

Juventus - Paratici vorrebbe Salah : possibili tre cessioni - fra queste quella di Pjanic : Dopo l'ufficialità della vittoria dell'ottavo scudetto di fila, il 37esimo della storia bianconera, la Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di rafforzare una rosa attesa al definitivo salto di qualità in Champions League. La delusione di Cristiano Ronaldo per l'uscita nei quarti di finale contro l'Ajax starebbe spingendo la dirigenza ad investire in maniera massiccia sul mercato al fine di supportare nel miglior modo ...

Juventus : secondo CdS Allegri vorrebbe una rivoluzione - uno dei possibili arrivi è Manolas : La Juventus si appresta a trionfare in campionato, basterà infatti un pareggio contro la Fiorentina per raggiungere la matematica certezza della vittoria dell'ottavo scudetto di fila, il 37esimo della storia bianconera. Come però anticipato da Allegri in conferenza, solo dopo lo scudetto il tecnico toscano si siederà a tavolo con Agnelli per definire l'eventuale rinnovo e programmare il mercato della prossima stagione. secondo il Corriere dello ...

Calciomercato Juventus - Zidane vorrebbe l'acquisto di Pjanic per il 'suo' Real Madrid : E' pronta a delinearsi una vera e propria rivoluzione di mercato per il Real Madrid: arriveranno infatti tante cessioni che serviranno a finanziare gli acquisti, che necessariamente saranno di qualità. D'altronde quest'anno per la società spagnola è stata un'eccezione, considerando la disfatta in Champions League ed in Liga Spagnola. Secondo la stampa iberica, però, Zidane avrebbe individuato in un giocatore della Juventus l'ideale per il suo ...