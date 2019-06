Formula 1 | Vettel penalizzato a Montreal | ecco i motivi che hanno spinto i commissari a

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - il gesto di Hamilton sul podio è… da gentiluomo [VIDEO] : Lewis Hamilton gentiluomo: il bellissimo gesto dei confronti di Vettel del britannico della Mercedes sul podio di Montreal Gli appassionati della Formula 1, e non solo, non hanno potuto già dimenticare quanto accaduto ieri sera al Gp del Canada: Sebastian Vettel ha ricevuto una clamorosa penalizzazione di 5 secondi per una manovra non intenzionale compiuta in pista, a circa 20 giri dal termine della corsa. Il tedesco della Ferrari, ...

Gp Canada - i big della Formula 1 in difesa di Sebastian Vettel : "Una penalità scandalosa" : La penalità di cinque secondi inflitta a Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Canada rimane il principale argomento di discussione anche il day after la decisione della Fia e la conseguente vittoria di Lewis Hamilton. La Ferrari ha già presentato ricorso, anche se le speranze di ribaltare la

Formula 1 - Vettel penalizzato in Canada : Casey Stoner rimpiange… Charlie Whiting sui social [FOTO] : L’ex pilota di MotoGp ha commentato duramente sui social la decisione del Collegio dei Commissari di Gara a Montreal, che ha tolto la vittoria a Vettel Il mondo dello sport si è scagliato contro la decisione del Collegio dei Commissari di Gara di penalizzare Sebastian Vettel a Montreal, comminandogli cinque secondi di penalità che gli hanno tolto la vittoria a favore di Lewis Hamilton. Tra i più inferociti anche Casey Stoner, che ha ...

Formula 1 – Retroscena Vettel - Seb ha rischiato anche il secondo posto : Leclerc non sapeva della penalità : Il pilota monegasco ha rivelato nel post gara di non essere a conoscenza della penalità inflitta a Vettel, dal momento che la squadra non gliel’ha segnalata Sebastian Vettel avrebbe potuto perdere anche il secondo posto se la gara fosse durata qualche giro in più, vista la rimonta nel finale di Charles Leclerc che avrebbe potuto farlo scivolare ancora più giù. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco si è fermato ad un secondo effettivo ...

Formula 1 - Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio : il clima diventa glaciale [VIDEO] : Subito dopo la sfuriata arrivata a fine gara, Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio: il clima diventa subito gelido Situazione stranissima e paradossale quella vissuta nel retro podio, poco prima della premiazione successiva al Gran Premio del Canada. Lewis Hamilton e Charles Leclerc attendono pazienti di essere chiamati dagli organizzatori, ma Vettel ancora non si vede. Il tedesco arriva poco dopo, facendo calare il gelo ...

Formula 1 - Vettel rincara la dose in conferenza stampa : “non è lo sport di cui mi sono innamorato” : Il tedesco non ha nascosto la sua frustrazione nemmeno nel corso della conferenza stampa successiva al Gp del Canada Una vittoria sfuggita nonostante abbia tagliato il traguardo prima di tutti, un successo svanito a causa di una penalità molto forzata inflittagli dai commissari di gara al 48° dei 70 giri previsti. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel non è riuscito a trattenere la rabbia nel post gara, lasciandosi andare ad atteggiamenti sopra ...

Formula 1 - colpo di scena in Canada : la Ferrari vuole presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel : Subito dopo il Gp del Canada, la Ferrari ha reso noto al Collegio dei Commissari di voler presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel La Ferrari non ha intenzione di arrendersi e, a poche ore dalla fine del Gran Premio del Canada, ha fatto sapere al Collegio dei Commissari sportivi di voler presentare appello contro il provvedimento assunto nei confronti di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Il pilota tedesco, penalizzato di 5 ...

Formula 1 – Stessa manovra ma diverso giudizio - due pesi e due misure tra Vettel e Hamilton : il clamoroso precedente [VIDEO] : Lewis Hamilton ha commesso la Stessa infrazione di Vettel nel 2016 a Monaco, ma quella volta non fu sanzionato come successo invece oggi al tedesco Due pesi e due misure, manovre esattamente uguali ma risolte in maniera diametralmente opposta. Protagonisti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che aveva commesso la Stessa infrazione vista oggi a Canada in occasione del Gp di Monaco del 2016, senza subire alcuna ...

Formula 1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “Vettel? Se spingi un tuo avversario contro il muro…” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare dell’episodio che gli ha consegnato la vittoria, lanciando una frecciatina a Vettel Lewis Hamilton si tiene stretta la vittoria del Gp del Canada, la settima su questa pista che gli permette di eguagliare il record di Michael Schumacher. photo4/Lapresse Un successo pieno di veleni, considerando la penalità inflitta a Vettel al 48° dei 70 giri previsti, quando il tedesco ha tagliato la ...

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - il commento di Toto Wolff : “capisco la sua frustrazione - ma…” : Toto Wolff commenta l’incredibile finale di gara di oggi al Gp del Canada: le parole del team principal Mercedes sulla penalizzazione di Vettel a Montreal Davvero incredibile quanto accaduto oggi a Montreal: Sebastian Vettel, quasi ad un passo dalla sua prima vittoria stagione, ha ricevuto una sanzione di 5 secondi per una manovra scorretta compiuta a circa 20 giri dal termine del Gp del Canada. Il tedesco della Ferrari, pur avendo ...

Formula 1 - Binotto non usa mezzi termini : “quello che dice Wolff non mi interessa - il vincitore per noi è Vettel” : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio disappunto dopo la gara di Montreal, riordinando però subito le idee in vista del prossimo appuntamento Furia e delusione in casa Ferrari dopo il Gp del Canada, la penalizzazione di Vettel ha lasciato con l’amaro in bocca il team di Maranello, costretto a vedersi sfuggire di mano una vittoria ottenuta in pista. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto Mattia Binotto ai ...

Formula1 : Gran Premio del Canada vince Hamilton : primo Vettel : Formula 1: Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Canada, settima tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. primo Vettel, terzo Leclerc

Formula 1 – Vettel indiavolato dopo la penalizzazione a Montreal : il gesto di stizza di Seb è clamoroso [VIDEO] : Sebastian Vettel proprio non ci sta, il tedesco è davvero una furia a Montreal: il gesto di stizza al parco chiuso al termine del Gp del Canada Un Gran Premio del Canada con finale scoppiettante, quello disputato oggi a Montreal. Vettel e la Ferrari sono stati derubati di una vittoria speciale, che avrebbe avuto un sapore dolcissimo. Il tedesco del team del Cavallino adesso però mastica solo amaro per colpa della clamorosa penalizzazione ...

Formula 1 - Vettel durissimo : “non posso perdere così - queste decisioni rovinano il nostro sport” : Il pilota tedesco ha commentato nel post gara quanto avvenuto in gara, esprimendo la propria frustrazione Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, al quinto successo stagionale e al 78° della carriera, sale sul gradino più alto del podio grazie alla sanzione che priva Sebastian Vettel della vittoria. photo4/Lapresse Una sanzione durissima da mandare giù per Vettel ...