Donna uccisa a Latina | il marito confessa

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un violento litigio culminato in una tragedia. Elisa Ciotti, classe 1984 nata a Velletri in provincia di Roma ma residente con ile la figlia di 10 anni in via Palmarola a Cisterna di, è statacon un oggetto appuntito, probabilmente un punteruolo, un'arma ancora non rinvenuta dai carabinieri che dopo alcune ore di interrogatorio insieme al pm titolare dell'inchiesta, Andrea D'Angeli, hanno ottenuto una confessione da parte dell'uomo. Tutto sarebbe accaduto durante la notte. La coppia si stava separando ma ancora divideva lo stesso tetto, intorno alle 4 del mattino è scoppiato l'ennesimo litigio e l'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito a morte la moglie. Poi, intorno alle 7 sarebbe uscito di casa per andare regolarmente al lavoro con un collega camionista. A dare l'allarme, poco dopo che il papà è andato via di casa, la figlia ...

