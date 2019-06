Diffamò l' Arcigay | Gandolfini condannato a 40 mila euro di multa

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Stefano Damiano L'organizzatore del Family Day è statoper aver diffamato l'associazione nel 2015 Massimo, portavoce del Comitato "Difendiamo i nostri figli" e organizzatore del Family Day, è statooggi dal Tribunale di Verona per aver diffamato l'nel 2015. Lo ha fatto sapere l'associazione Lgbti, in una nota. I reati previsti dall'art. 595 del codice penale, comma 1 e 2 risalgono al 2015 quando“sostenne che tra le 58 identità di genere approvate dae tra cui era possibile optare su Facebook per connotare il proprio profilo, vi fosse anche la pedofilia”. L'associazione aveva immediatamente avviato il procedimento nei confronti del portavoce del Family Day e infine la condanna con una pena prevista dal Codice penale di quattro mesi di reclusione che però sono stati convertiti in una sanzione pecuniaria di 30...

