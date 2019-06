Buffy l’ammazzavampiri torna in tv | la serie cult di Joss Whedon dal 10 giugno su Spike

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sono passati sedici anni dal debutto dil'ammazzavampiri, e ora l'eroina creata dain TV. Dal 10, ladegli anni Novanta sbarca su, al canale 49 del digitale terrestre e sarà possibile vederla anche sul 26 di tivùsat.Per chi non riuscisse a seguirein diretta, potrà guardarle sul sito ufficiale diTV, sia in streaming che on demand. Il canale manderà in onda tutti gli episodi, dalla prima alla settima stagione, per un appuntamento quotidiano imperdibile. Tre episodi alla volta a partire dalle 17:00.realizzò il filml'ammazzavampiri nel 1992, ma a causa dell'insuccesso commerciale, riprese la trama per produrre unatelevisiva che andò in onda dal 1997 al 2003. Protagonista è Sarah Michelle Gellar nei panni diSummers, una liceale che scopre di essere la Cacciatrice, una ragazza prescelta ...

