Aumento multe giugno 2019 | spese di notifica | quanto sale il prezzo

(Di lunedì 10 giugno 2019)diilin arrivo a partire dal 10. Per esempio lete da Poste Italiane hanno, dalla data indicata, per gli automobilisti un costo maggiorato di circa 3 euro. Ma gli aumenti saranno relativi anche agli atti giudiziari perché l’incremento è relativo alledi. Come racconta Il Messaggero la tariffa ha registrato un incremento percentuale del 40%. Portando un esempio concreto il plico del peso sino a 20 grammi costerà 9,50 euro anziché 6,70 euro., osservazioni di Asaps Osservazioni e critiche rispetto all’sono giunte dalla Associazione dei sostenitori e degli amici della polizia stradale. L’Asaps ha fatto notare che in molti Comuni ledi accertamento eda pagare insieme alla sanzione raggiungeranno una cifra ...

miki4111951 : @petergomezblog Tanto per cominciare hanno dato una bella botta di aumento sulle multe,quelli che dovevano eliminar… - virgilio_it : RT @qui_finanza: Stangata sulle multe: dal 10 giugno aumentano le spese di notifica Scatta oggi la stangata per le multe: da oggi costerann… - qui_finanza : Stangata sulle multe: dal 10 giugno aumentano le spese di notifica Scatta oggi la stangata per le multe: da oggi co… -