Storia | Passato e Presente | John Edgard Hoover e l’FBI

Storia - Passato e Presente : Venezia e il ghetto ebraico : E’ il 29 marzo 1516. La Repubblica di Venezia stabilisce che gli ebrei debbano tutti abitare nell’area dove anticamente erano situate le fonderie, “geti” in Veneziano. Nasce il primo ghetto della Storia. Lo racconta lo storico Franco Cardini con Paolo Mieli, nel nuovo appuntamento con “Passato e Presente” il programma di Rai Cultura in onda domenica 9 giugno alle 20.30 su Rai Storia. Agli ebrei ashkenaziti che vivono nel ghetto (definiti in tal ...

Cast e personaggi di Volevamo andare lontano : Christoph Letkowski protagonista di una Storia d’amore tra passato e presente : L'estate è ormai alle porte e anche i palinsesti televisivi cambiano e arrivano in prime time novità curiose come Cast e personaggi di Volevamo andare lontano che sarà l'offerta di Rai1 per due prime serate, quelle del 3 e 4 giugno, all'insegna dell'amore. Due puntate dal titolo "L'amore" e "Il Segreto" sono chiamate a raccontare quello che è già narrato nel romanzo di Daniel Speck che racconta la vicenda degli immigrati italiani in Germania a ...

Storia - “Passato e Presente” : l’enigmatico imperatore Diocleziano : Gaio Aurelio Valerio Diocleziano si proclama imperatore, davanti alle truppe, il 20 novembre del 284 d.C., durante la crisi politica del III secolo, segnata da cinquant’anni di anarchia militare. A “Passato e Presente” – programma di Rai Cultura in onda lunedì 15 aprile alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia – Paolo Mieli, insieme a tre giovani storici, ne parla con il professor Umberto Roberto. Per gestire l’enormità ...