Roma | movida violenta | prende lʼauto e investe 4 ragazzi | un altro giovane accoltellato

(Di sabato 8 giugno 2019) Ha investito con l'auto un gruppo di giovani nei pressi di un locale nel quartiere Eur, a, ferendone quattro. Soccorsi, i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, due in particolare sarebbero gravi.la scorsa notte con due distinti casi ora la vaglio delle autorità.L'investimento da parte di un ragazzo di un gruppo di coetanei rivali, pare dopo una lite, è avvenuto in viale di Val Fiorita. Alla guida dell’auto c'era un 23enne, poi fermato dalla polizia. Sempre all’Eur e sempre la scorsa notte, in una seconda lite un 20enne di origine egiziana è statofinendo anche lui in codice rosso in ospedale.La polizia non esclude che i due fatti possano essere legati tra loro., uné stato pubblicato su 06blog.it alle 11:58 di ...

