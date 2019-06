Per Trump “Marte fa parte della Luna” | e il web si scatena

Trump - in Irlanda noleggiate 4 limousine “da funerale” Per 1 milione di dollari : Quattro limousine da 935.033 dollari (circa 826 mila euro) per una visita di due giorni in Irlanda: a pagare il conto salato, i cittadini statunitensi. Donald Trump e la first lady Melania, in viaggio nel Regno Unito, hanno scelto infatti di prendere a noleggio presso l’agenzia funebre JP Ward&Sons quattro vetture extra-lusso saldate a rate in quattro tranche. A riportare la spesa, il sito ufficiale USASpending.gov ripreso dal ...

Donald Trump visita l'Irlanda : noleggiate limousine da un'agenzia Per servizi funebri : Quella che arriva dall'Irlanda è una notizia che sta facendo discutere parecchio, soprattutto Oltreoceano, in quanto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme al suo entourage si è recato in visita proprio presso la Repubblica irlandese, spendendo una somma a dir poco vertiginosa. Il soggiorno di Trump è durato due giorni, ma in queste ultime ore sono state pubblicate le cifre che l'amministrazione statale avrebbe speso per il ...

Messico - pronti 6mila soldati al confine Per fermare migranti. Scopo è convincere Trump a non mettere dazi sul Paese : Il Messico si è impegnato a schierare 6mila soldati al confine meridionale con il Guatemala per bloccare i migranti che da lì potrebbero risalire il Paese puntando sugli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di giungere a un accordo sull’immigrazione con la Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, nel caso in cui non si raggiunga un consenso su nuove regole di asilo e controllo delle frontiere, ha minacciato di colpire il Messico con ...

Melania Trump - look bianco Per D-Day. E spunta il bacio a Macron : Melania e Donald Trump hanno preso parte con la Regina Elisabetta alle celebrazioni per il 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia. All’evento erano presenti anche il Principe Carlo, Theresa May, Angela Merkl, Emmanuel Macron e Justin Trudeau. Abbandonato il rosso dell’abito di Givenchy, Melania ha sfoggiato ancora una volta un look total white dopo l’outfit firmato Dolce & Gabbana. In netto contrasto rispetto al ...

Trump : "Ho le carte Per essere rieletto" : 11.42 "Credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che questo cambiamento sia in entrambe le direzioni". Così Donald Trump in un'intervista a Itv trasmessa nella terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito. Inoltre, ha detto: "Ho tutte le carte" per essere rieletto presidente degli Usa nel 2020. "L'economia non è mai andata meglio e fra i Dem nessun Winston Churchill" E ancora, sulla politica estera: "Pronto a incontrare il ...

Cambio di rotta Per Trump : “Io credo ci sia un cambiamento del clima” : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni“. E’ quanto ha affermato Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, di ITV, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa stamani a margine della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito. Trump inoltre ha aggiunto di averne parlato con il principe Carlo, molto attento al tema: ...

"Credo nel cambiamento climatico". L'aPertura di Trump dopo l'incontro col principe Carlo : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, conduttore di Good Morning Britain, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa questa mattina in occasione della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.Pressato dal conduttore sul tema del cambiamento climatico, Trump ha detto di ...

Commercio - Perché l’accordo Usa-Uk conviene soltanto a Trump : Praticamente impossibile da realizzare se non in caso di uscita del Regno Unito dal mercato unico della Ue, un trattato di libero scambio tra Londra e Washington genererebbe vantaggi inferiori ai costi della hard Brexit...

L’antitrumpismo è un lusso che gli inglesi non possono più Permettersi : Roma. Il leader del Labour, Jeremy Corbyn, ha trascorso la giornata di oggi nel suo habitat naturale: al centro della piazza, col megafono in mano, a guidare la rivolta anti-trumpiana nelle strade di Londra. Mentre la premier Theresa May incontrava il presidente americano a Downing Street, il capo d

Melania Trump in bianco e blu Per l'incontro con la regina Elisabetta II : Melania Trump sceglie Dolce e Gabbana per il suo arrivo a Buckingham Palace. La first lady degli Stati Uniti indossa un abito in crepe bianco con dettagli blu navy. Il cappello è in tinta - bianco e ...

Trump Per Brexit : pronti grandi accordi : 16.09 Il presidente Trump attacca di nuovo il sindaco di Londra, Khan, definendolo "non un buon sindaco" e parlando del leader laburista Corbyn, come una "forza negativa". In conferenza stampa con Theresa May, Trump ha poi smentito le proteste per la sua visita: "Molto limitate. Sono le consuete fake news". Oltre a ribadire un accordo commerciale "molto sostanzioso" dopo la Brexit, esortando la May a "non mollare", Trump ha parlato anche delle ...

Trump a Londra - attese 250mila Persone a protestare. Sadiq Khan : “È la faccia della ripugnante ultradestra mondiale” : Londra si mobilita contro la presenza in città del presidente americano, Donald Trump. Circa 250mila persone sono attese davanti a Parliament Square e, successivamente, a Trafalgar Square per manifestare la propria opposizione al tycoon che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere “molto amato” in Regno Unito. A loro si unirà anche il leader laburista Jeremy Corbyn e, anche se solo mediaticamente, il sindaco Sadiq Khan che via ...

