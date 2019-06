Marghera | 18enne violentata in discoteca | arrestato un 14enne

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Giorgia Baroncini Le indagini hanno portato all'arresto di uncon precedenti per furto. Per i medici c'è stata violenza, ma il racconto della presunta vittima non trova conferma nelle immagini delle telecamere "Sono stata". È quanto si erano sentiti dire i genitori di una giovane al ritorno dallaMolo 5 di. Subito portata in ospedale, i medici avevano confermato la violenza facendo partire così le indagini delle forze dell'ordine. Il racconto preciso della giovane, che aveva anche fornito un profilo del violentatore, ha permesso agli agenti di identificare e arrestare il presunto aggressore. Si tratterebbe di uncon precedenti per furto. Il giovane, ora accusato di aver stuprato la, è stato condotto nel carcere minorile di Treviso. I fatti Lo scorso maggio, la presunta vittima insieme ad alcune amiche aveva passato la serata ...