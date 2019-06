Il Mancheter Evening cita Momblano e twitta “Guardiola vuole la Juve”

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il Manchesterlancia un tweet che lascia poco all’immaginazione Guardiola wants Juvetus ‘Guardiola wants Juventus’ #mcfc https://t.co/7dCdDaHvOM pic.twitter.com/GOelctSJQ7 — Manchester City News (@ManCityMEN) 7 giugno 2019 Il giornale di Manchester riporta le voci che circolano in Italia, alimentate soprattuto dacirca la volontà di Pep di diventare il prossimo allenatore bianconero Nonostante le smentite di Fabio Paratici circa la trattativa con il tecnico spagnolo, le voci che l’operazione possa andare in porto, e che sia realmente Guardiola l’uomo scelto da Agnelli e non Sarri, sono ben radicate in Inghilterra L'articolo Il“Guardiolala Juve” ilNapolista.

