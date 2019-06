Foggia | guerra alla mala | operazione su Trinitapoli | arrestate 8 persone

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) I Carabinieri della compagnia di, insieme ai colleghi di Trani e Milano, questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 pregiudicati, i quali sono accusati di detenzione e porto d'armi. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il clan in questione si stava preparando ad eliminare fisicamente altri soggetti appartenenti ad un'altra cosca ritenuta di stampo mafioso. L'inchiesta è coordinata dProcura di, precisamente dDirezione distrettuale antimafia. Da diverso tempo ormai l'area della provinciana è interessata da unatra clan, i quali si contendono il controllo delle attività illecite, come ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tante perquisizioni Inoltre i militari, contestualmente agli arresti, hanno eseguito numerose perquisizioni. Al momento sono poche le informazioni che trapelano ...

