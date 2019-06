Como | studente 15enne muore dopo essersi buttato nelle acque del lago per festeggiare la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si era tuffato neldiperla fine della scuola con un gruppo di compagni, ma non era più riemerso. È morto così, nel pomeriggio di venerdì, unodi 15 anni che,l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, era stato trasportato d’urgenza e in condizioni critiche all’ospedale di Bergamo. Il giovane si erain acqua da un pontile davanti a Villa Geno che viene spesso utilizzato per fare il bagno nel, anche se in quel punto vige il divieto di balneazione perché ritenuto particolarmente pericoloso. Negli ultimi due anni altre due persone, tutti giovanissimi, sono morte in circostanze similiessere entrate in acqua da quella zona del. L'articolodelperla fine della scuola proviene da Il Fatto Quotidiano.

