Sviluppo Sostenibile | economista | “Il cambiamento sta accelerando e i segnali sono

Chimica - Federchimica : fattore chiave per lo Sviluppo Sostenibile del territorio : Imprese chimiche responsabili sul territorio, in grado di garantire la crescita economica nel rispetto delle persone e dell’ambiente: la Conferenza nazionale Responsible Care – Set ha evidenziato ancora una volta il ruolo fondamentale del settore a favore dello sviluppo sostenibile, anche a livello locale. Responsible Care è il Programma volontario per la tutela di salute sicurezza e ambiente, coordinato in Italia da FederChimica la ...

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile : solo 10 anni per raggiungerli - meno di 2 giovani su 10 li conoscono : Poco più di 10 anni ci separano dal 2030, data fissata dall’ONU per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che ci aiuteranno a promuovere il benessere umano e a proteggere l’ambiente. Ma le giovani generazioni quanto sono consapevoli dell’urgenza di dar vita a un cambiamento reale per raggiungere questi Obiettivi? Poco, molto poco. solo il 17% degli under 27 sa cosa siano gli SDGs e per 6 su 10 a raggiungerli ci dovranno pensare le ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile : la “Generazione 2030” si incontra a Torino : I giovani sono i protagonisti dell’incontro nazionale “Generazione 2030”, promosso dall’Alleanza italiana per losviluppo sostenibile (ASviS) in collaborazione con Lavazza e con il patrocinio della Città di Torino, ospitato oggi presso Nuvola Lavazza. Con questo evento nazionale, Lavazza rinnova l’impegno con il Festival dello sviluppo sostenibile e il supporto ad ASviS, per promuovere un cambiamento culturale e richiamare l’attenzione sulla ...

Erosione ed inondabilità dei litorali : effetti sul paesaggio e sullo Sviluppo Sostenibile della fascia costiera : La fascia costiera in Liguria rappresenta un patrimonio di valenza assoluta sia in termini di paesaggio che in termini socio-economici. Un patrimonio che spesso è stato oggetto di interventi improvvisati, di scelte urbanistiche spesso non adeguate, che hanno sottovalutato le criticità legate all’Erosione e all’inondabilità marina, con ripercussioni sullo sviluppo sostenibile. Il Consiglio Nazionale e l’Ordine dei Geologi della Liguria ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile - il WWF : Lunedì 3 giugno al Bioparco di Roma si discute di Acqua : Lunedì 3 giugno alle 9,00 nell’ambito dell’edizione 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà l’evento nazionale organizzato dal WWF Italia e ASviS “Acqua – Salvaguardare i diritti umani tutelando gli ecosistemi”. L’appuntamento rappresenta un confronto e un racconto del rapporto tra uomo e natura, partendo dall’Acqua come elemento primario e fonte di vita, in un alternarsi di ...

Palermo : Festival Sviluppo Sostenibile - Rap incontra i cittadini : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Nell’ambito della III edizione del Festival dello sviluppo sostenibile la Rap di Palermo incontra oggi i cittadini e la stampa. Tra i temi che saranno trattati e approfonditi: I progetti tecnologici posti in essere per la sostenibilità ambientale, polo impiantistico di

Cibo sano per tutti basato su uno Sviluppo agricolo sostenibile : l’obiettivo della FAO : Impegnarsi per produrre semplicemente più Cibo non è sufficiente, è invece fondamentale produrre Cibo che sia sano e nutriente e in un modo che preservi l’ambiente: questo il messaggio del Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva all’Assemblea Generale della Caritas oggi a Roma. “Prendersi cura delle persone deve andare di pari passo col prendersi cura del pianeta“, ha sottolineato. Nel suo messaggio ...

Studenti e docenti della Sapienza per il Festival dello Sviluppo Sostenibile : Venerdì 24 maggio alle 9.30, presso l’aula Portico, si terrà la giornata conclusiva dell’iniziativa “Studenti e docenti della Sapienza per il Festival dello Sviluppo Sostenibile”, alla presenza del rettore Eugenio Gaudio. L’evento, promosso da Sostenibilia, Osservatorio Interuniversitario di teoria sociale per le nuove tecnologie e la sostenibilità attivo presso lo stesso Dipartimento, costituisce un contributo dell’Ateneo al ...

“Per un’Europa campionessa mondiale di Sviluppo sostenibile” : a Roma la Conferenza ASviS : Per portare l’Europa e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile sono necessarie e urgenti riforme istituzionali e cambiamenti nelle politiche economiche, sociali e ambientali dell’UE e dei suoi Stati membri. L’obiettivo della Conferenza internazionale di apertura del terzo Festival dello sviluppo Sostenibile “Per un’Europa campionessa mondiale di sviluppo sostenibile”, organizzata dall’ASviS il 21 maggio presso l’Auditorium Parco della ...

Big data e Space economy : nasce GEOHub - un network per la salvaguardia dell’ambiente e lo Sviluppo sostenibile : Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), e la controllate e-GEOS (ASI/Telespazio) e GAF hanno sottoscritto oggi con Politecnico di Milano, Università “La Sapienza” di Roma, SEELab della SDA Bocconi e altre imprese e start-up, il manifesto costitutivo di GEOHub, un network di open innovation rivolto allo sviluppo di soluzioni di geoinformazione per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. L’adesione al ...

Sviluppo Sostenibile : che cosa è - esempi e i 17 obiettivi dell’ONU : Si parla molto di Sviluppo sostenibile e ogni volta che ci si accorge di come stiamo trattando male il pianeta si torna a dire che tutti dovremmo mettere una marcia in più. Senza avere però degli esempi e degli obiettivi a cui fare riferimento, è difficile essere concreti e passare alle azioni scegliendo quelle più efficaci. Ecco perché questo articolo. Gli obiettivi ce li suggeriscono le Nazioni Unite mentre gli esempi li abbiamo trovati ...