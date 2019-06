Salvini contro la sentenza del Tar di Firenze | ' Sono a favore degli immigrati'

La non fusione tra Fca e Renault e l'incontro tra Salvini e Di Maio : Draghi sui minibot: "O sono moneta o sono debito". Insomma, non ci sono terze vie, tranne una, che aggiungiamo per farvene parlare a cena: sono una idiozia e anche pericolosa. E poi, costretto dalle domande sull'Italia, deve nuovamente parlare di un singolo paese e spiegare che il problema di Palazz

Incontro a sorpresa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : "Andiamo avanti" : “Il governo deve andare avanti e la priorità il taglio delle tasse”. Concordano su questi temi i due vice premier che si sono incontrati - a sorpresa - nel pomeriggio del 6 giugno a Palazzo Chigi. Si legge in una nota congiunta tra Lega e M5s. Il faccia a faccia non annunciato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è durato circa un’ora.L’Incontro è stato considerato da entrambe le parti “utile, ...

Matteo Salvini - ecco le tre donne giudice pro migranti e contro Viminale : nomi e carriere : Tre i giudici nel mirino di Matteo Salvini. Tutti e tre hanno in comune il sesso e la poca simpatia nei confronti del vicepremier leghista. Si tratta di Luciana Breggia, magistrato del Tribunale di Firenze, di Matilde Betti, presidente della prima sezione del Tribunale civile di Bologna, e di Rosari

Giudici ‘pro migranti’ - il presidente Corte d’Appello di Firenze contro Salvini : “A rischio incolumità a causa degli attacchi” : I post di Matteo Salvini su Facebook, a fine maggio. Le fonti del Viminale, il 5 giugno, che annunciavano che il ministero dell’Interno impugnerà le sentenze di quei Giudici “fan dell’accoglienza”, come li aveva chiamati il vicepremier leghista sui social. E sotto i suoi post, centinaia di commenti contro il magistrato fiorentino Luciana Breggia. Che hanno spinto la presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita ...

Zone rosse e sicurezza - Viminale contro il TarSalvini : i giudici pro migranti si candidino : Il ministero dell'Interno impugnerà la sentenza del Tar di Firenze contro le cosiddette "Zone rosse" e altre sentenze relative all'iscrizione anagrafica di alcuni cittadini stranieri. L'Anm non ci sta: si getta "discredito sull'intera funzione giudiziaria con perdita di serenità da parte di chi la esercita".