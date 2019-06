Monopattini elettrici | via libera alla micro-mobilità Ma non è solo un problema di regole

Chi porterà i Monopattini elettrici sulle strade italiane : Ora che il decreto legislativo ha fatto scattare il semaforo verde per monopattini elettrici e hoverboard, sono diverse le aziende, già presenti all'estero, che punteranno al mercato italiano. Abbiamo sentito Matteo Corasiniti, Director of Operation di quella che, da oggi, passa a chiamarsi Circ (era Flash). I particolari dei cambiamenti del brand li lasciamo direttamente a lui. E' finalmente finita l'attesa per poter ...

Aree pedonali e non solo - Monopattini elettrici in città - ok del governo : Parte la sperimentazione nelle città italiane di hoverboard, segway, Monopattini elettrici e monowheel. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto che, finalmente, attua la norma prevista dalla legge di Bilancio per il 2019, entrata in vigore l1 gennaio scorso e che, come spesso accade in Italia, non solo colma un vuoto normativo, ma disciplina la realtà in alcune Aree urbane, Roma e Milano su ...

Micromobilità - via libera alla sperimentazione dei Monopattini elettrici : monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard potrebbero presto diventare a tutti gli effetti i nuovi protagonisti della mobilità cittadina. Proprio in queste ore il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha sciolto le riserve e firmato il tanto atteso decreto sulla Micromobilità, che consentirà di avviare a tutti gli effetti le sperimentazioni di questi mezzi di trasporto alternativi, con l’obiettivo di arrivare al più presto a ...

Ambiente : Torino sperimenterà i Monopattini elettrici : Fra qualche mese Torino sperimenterà i monopattini elettrici. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino spiegando che “questa mattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha firmato il decreto micromobilità, grazie al quale potranno partire le sperimentazioni relative alla micromobilità, di cui fanno parte proprio i monopattini”. Sulla sua pagina internet Appendino spiega che “ad oggi il problema e’ che questo ...

Micromobilità – Monopattini elettrici : anche BMW entra nel mondo degli e-scooter : anche il colosso tedesco BMW entra a gamba tesa nel mondo degli e-scooter e lo fa con un perfetto compagno per il trasporto quotidiano intelligente Una nuova tendenza sta invadendo il mondo della mobilità elettrica: gli e-scooter. A detta di molti, sembra essere la forma di trasporto quotidiano più intelligente, zeppa di vantaggi e povera di controindicazioni, proprio per questo anche BMW Lifestyle ha deciso di ampliare la sua gamma ...

C’è il decreto sulla micromobilità : ecco le regole per usare Monopattini e altri veicoli elettrici : Foto: Pixabay Sulle strade circolano già da qualche mese. E a volte anche sui marciapiedi, un po’ fregandosene. Solo che fino ad ora lo hanno fatto in assenza di norme ma le cose stanno per cambiare. Tempo qualche mese e monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard avranno le loro regole di viabilità: 7 articoli e 3 allegati di decreto attuativo del Ministero dei Trasporti, che entro l’estate dovrebbero essere pubblicate sulla Gazzetta ...

Pugno duro del Comune di Parigi contro i Monopattini elettrici : In risposta al caos legato al boom dei monopattini elettrici, il consiglio comunale di Parigi opta per la politica del Pugno duro. In vigore nei prossimi giorni una serie di sanzioni che prevedono una multa di 135 euro per chi circola sui marciapiedi e di 35 euro per chi parcheggia il monopattino in un ...

Monopattini elettrici e hoverboard : tutte le nuove regole per la circolazione su strada : La mobilità elettrica è una delle chiavi di sviluppo per il futuro dei mezzi di trasporto. Se ancora l'auto è un privilegio riservato a pochi (a causa di costi elevati e ristrettezza dell'autonomia effettiva d'uso), tutti gli altri segmenti stanno crescendo: dalla bicicletta con pedalata assistita, passando per i Monopattini e gli skateboard; perfino gli hoverboard stanno recuperando in termini di vendite dopo un periodo controverso a causa del ...

Mobilità : accordo Enel X Bird - al via con e-prix sharing Monopattini elettrici (2) : (AdnKronos) - Grazie ad un emendamento approvato nella scorsa Legge di Bilancio, i monopattini di Bird saranno presto disponibili sul territorio italiano. La rapida espansione dei servizi di sharing di monopattini elettrici risponde a due sfide molto attuali che le città di tutto il mondo stanno aff